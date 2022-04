E' Daniele Doveri della sezione di Roma l’arbitro di Bologna-Inter. I due assistenti sono Imperiale e Cecconi mentre il quarto uomo è Marchetti. Al VAR c’è Fabbri con Paganessi come assistente. La conduzione di Doveri non è delle migliori a causa di alcune decisioni errate prese nel corso del match. Sono cinque le ammonizioni (4 per i nerazzurri e una per la squadra di casa) con anche un’espulsione per il preparatore atletico dell’Inter. Di seguito gli episodi da moviola significativi:

19' - Restano a terra Hickey e Dumfries. L’olandese riceve un calcio dall’esterno scozzese dopo un ottimo intervento in anticipo. Doveri è vicino e lascia proseguire concedendo il vantaggio al Bologna con Barrow. La scelta è sbagliata poiché è il giocatore felsineo a commettere fallo sull’esterno nerazzurro

29' - Nulla da segnalare sulla rete di Arnautovic. L’austriaco è nettamente in gioco al momento del passaggio di Barrow. Tuttavia, la panchina dell’Inter protesta per il recupero di palla di Soriano ad inizio azione ai danni di Perisic. Il replay però evidenzia come non ci sia nulla di irregolare tra i due giocatori. Le proteste portano all’ammonizione per Simone Inzaghi

55' - Ammoniti sia Arnautovic che Barella. I due si rendono protagonisti di un acceso dialogo che viene punito da Doveri.