E' stata affidata alla squadra arbitrale lettone, guidata da Andris Treimanis, la direzione di gara di Benfica-Inter, sfida valida per la quinta giornata del girone D di Champions League. Il fischietto 38enne di Kuldiga, internazionale dal 2011, non ha ricevuto una precisa collaborazione dagli assistenti di campo Spasennikovs e Gudermanis, ma almeno la coppia di varisti Bebek-Denkert gli ha gettato un'ancora di salvezza nei due episodi chiave all'inizio dei due tempi, i gol di Joao Mario e Marko Arnautovic prima annullati per offside e poi convalidati con l'ausilio della tecnologica. A fine match, terzo intervento del VAR che richiama l'attenzione per valutare un fallo di Antonio Silva da rosso non visto in diretta. Di seguito tutti gli episodi da moviola:

5' - Inizialmente annullato il gol dell'ex Joao Mario per un presunto offside segnalato dall'assistente Spasennikovs. Pochi secondi dopo, la verifica fatta in sala Var smentisce la decisione presa in campo: è Stefan de Vrij che tiene in gioco Casper Tengstedt, poi autore della sponda intelligente per il tiro vincente del portoghese.

13' - Tutto buono nell'azione del raddoppio di Joao Mario. Casper Tengstedt e Rafa Silva rubano legalmente il pallone a un Kristjan Asllani troppo soft, arriva il cross verso Bisseck che la cicca spalancando la porta a JM, per cui è impossibile sbagliare il tiro a un passo dalla riga.

15' - Frattesi interviene in modo deciso nel contrasto con Joao Neves, al quale scippa la palla. Ma in maniera irregolare, secondo l'interpretazione dell'arbitro: gioco pericoloso dell'ex Sassuolo.

26' - Probabile partenza oltre la linea difensiva benfiquista di Arnautovic sul filtrante di Davide Frattesi. L'assistente Gudermanis fa giocare, con l'austriaco che calcia addosso a Trubin, pronto nell'uscita.

28' - L'arbitro lasciare sorvola sul contatto Bisseck-Tengstedt ai bordi dell'area interista. Il tedesco ha rischiato più di qualcosa nella circostanza: in caso di fischio, sarebbe arrivata anche l'ammonizione per l'ex Aarhus, oltre alla punizione per i padroni di casa.

30' - Arnautovic finisce nel sandwich tra Joao Mario e Otamendi: inevitabile il fischio dell'arbitro che ferma la ripartenza del Benfica.

34' - Nessun dubbio sul gol del tris di Joao Mario, che accompagna la palla in rete con la pancia, partendo da posizione regolarissima, sullo strano cross di punta di Tengstedt.

43' - Altra svista dell'assistente Gudermanis, che regala un corner all'Inter nonostante il tocco di Rafa Silva sia arrivato dopo che Davy Klaassen si era portato la palla oltre la linea di fondo. Proteste fondate del 27 in maglia rossa dopo l'assegnazione del tiro dalla bandierina.

44' - Carlos Augusto reitera il fallo su Di Maria: perso il possesso dal Fideo, l'arbitro decide di fischiare punizione in favore dei portoghesi.

46' - Fallo di frustrazione di Darmian, che arriva in ritardo quando Tengstedt ha già scaricato palla: manca un giallo per il difensore interista.

SECONDO TEMPO -

50' - Joao Neves sgambetta nettamente Sanchez al limite dell'area del Benfica: solo punizione, l'arbitro preferisce non punire con una ammonizione l'autore del fallo.

51' - Non vale, almeno inizialmente, il 3-1 di Arnautovic. Come nel primo tempo, è il Var che fortunatamente mette una pezza: Joao Mario è pigro a salire e tiene in gioco l'ex Bologna sulla torre di testa di Bisseck.

58' - Acerbi è nettamente in gioco, sul tocco di Klaassen, prima di crossare per il gol acrobatico di Frattesi.

69' - Rigore per l'Inter, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto: Otamendi interviene toccando il pallone, ma poi pesta il piede di Thuram. Lungo check del VAR per valutare anche il presunto fallo di Sanchez a inizio azione su Neves: tutto buono, recupero palla pulito e penalty confermato. Anche se il cileno, rivedendo il replay, un rischio lo ha preso nella circostanza con un pestoncino sull'avversario.

72' - Dopo l'esecuzione perfetta dal dischetto di Sanchez, l'arbitro ammonisce Joao Mario per proteste.

76' - Cuadrado spende un fallo tattico per fermare la ripartenza altrimenti pericolosa di Joao Mario: giallo flash per il colombiano, come era successo domenica a Torino.

79' - Anche Morato finisce nell'elenco dei cattivi dell'arbitro.

83' - Antonio Silva affonda un tackle ruvido su Barella: l'arbitro fa correre il gioco per applicare la norma del vantaggio non accorgendosi della gravità dell'intervento. A fine azione, il Var entra ancora in scena per capire se ci sono gli estremi per un rosso e, alla fine, richiama l'arbitro al monitor che, dopo la review, decide di espellere il numero 4. Decisione condivisibile.

87' - Lautaro scippa palla a Morato e si lancia verso la porta. L'arbitro lo blocca sul più bello ravvisando un fallo, che sembra esserci.

89' - Arbitro in confusione: c'è la deviazione di Bisseck sul tiro di Rafa Silva. Negato un corner al Benfica.

90' - Recupero ovviamente robusto: nove minuti aggiuntivi.