Al via anche la stagione della Salernitana, stagione che l'allenatore dei granata Paulo Sousa ha presentato durante la conferenza stampa durante la quale è stato incalzato anche su Boulaye Dia: "Se ho parlato con lui? Lo farò. Avrò occasione di parlare con Dia, ma anche con tanti altri calciatori che sono certo rimarranno per tutta la stagione. Boulayè è un calciatore che ha avuto un infortunio al ginocchio, bisognerà stare attenti, dovrà essere al massimo dal punto di vista fisico. Può giocare in diversi ruoli, abbiamo bisogno delle sue reti per raggiungere la salvezza".