Dopo che anche l'intermediario della trattativa Giovanni Branchini ha confermato che Benjamin Pavard è molto vicino all'Inter (rileggi qui), emergono anche i primi dettagli sulle cifre dell'affare. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, "l'Inter è disposta a pagare più di 30 milioni di euro, bonus compresi per il giocatore, Bayern ed entourage sono stati informati. Il nodo (come ha detto anche Branchini) è che il Bayern trovi il giusto sostituto per lasciarlo partire".