Ormai è la distanza economica è stata superata ed è una notizia molto importante. Inter e Bayern Monaco hanno trovato l'intesa per il trasferimento di Benjamin Pavard in nerazzurro. La conferma arriva dall'intermediario della trattativa tra i due club, Giovanni Branchini, che interpellato da Radio Sportiva sottolinea anche l'ultimo ostacolo prima del semaforo verde: "Pavard è molto vicino all'Inter. A questo punto manca soltanto che il Bayern riesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare l'attuale terzino destro Mazraoui. L'operazione con i nerazzurri in quel caso si definirà entro la fine del mercato. Credo che oggi non ci siano più distanze fra i due club e che si aspetti solo una soluzione di questo tipo".

Una ricerca urgente con 11 giorni di mercato davanti, con i tedeschi già impegnati nella scelta del possibile erede del francese che possa essere approvato anche dall'allenatore Thomas Tuchel, principale sponsor della permanenza di Pavard in assenza di sostituti.