Mentre si attendono i risvolti sul fronte Lukaku (LEGGI QUI L'ULTIMO AGGIORNAMENTO), l'Inter aspetta anche lo United per André Onana. Il Manchester incontrerà domani gli agenti del portiere nerazzurro per definire - come svela Sportmediaset - il contratto che l'ex Ajax firmerà con gli inglesi, a sei milioni a stagione. Una volta trovato l'accordo con il giocatore, partirà l'offerta scritta da recapitare in Viale della Liberazione che secondo i colleghi di SM supererà, con i bonus, i 55 milioni di euro. Trubin e Sommer i nomi della corsa al sostituto.

