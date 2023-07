Mentre si attende di capire gli sviluppi sul suo futuro, Romelu Lukaku si gode questi ultimi giorni di vacanze in Turchia con la famiglia e attende un cenno dal suo avvocato. Come spiega Sportmediaset il belga non ha aperto a nessuna possibilità che non sia l'Inter: no pronunciato all'Arabia e nessuna apertura nei confronti della Juventus. Big Rom aspetta sempre e solo l’Inter che quest'anno vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo ma ci sarà da mediare sottolinea SM che individua in Ledure l'uomo chiave per la svolta. L'avvocato belga che cura gli interessi di Romelu sta già cercando di trovare un punto d'incontro per i due club: di fronte ai 45 milioni richiesti dal Chelsea, i nerazzurri starebbero pensando a varie formule per poter trovare una quadre con gli inglesi, in mente il prestito oneroso da 15 milioni e il riscatto fissato a 20.

