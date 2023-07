Continua il tormentone di calciomercato legato al futuro di André Onana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Manchester United è arrivato a presentare "verbalmente" solo una una proposta da 45 milioni di euro per il portiere ex Ajax. L'Inter continua a chiedere 60 milioni di euro per cedere il camerunense arrivato in Italia la scorsa estate a parametro zero.