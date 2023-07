Dopo l'ufficialità di Zinho Vanheusden, rimasto allo Standard Liegi dove trascorrerà un'altra stagione in prestito (LEGGI QUI), ancora novità sul mercato in uscita dell'Inter svelate da Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare un altro promettente giovane della Beneamata potrebbe lasciare l'Italia: occhi della Dinamo Zagabria su Martin Satriano, reduce da una più che buona stagione con la maglia dell'Empoli.

Un interesse che non risulta nuovo, come vi abbiamo raccontato settimane fa (LEGGI QUI) ma che SS24 conferma: il club croato, interessato ad ingaggiare l'uruguaiano in prestito per un anno, starebbe soltanto attendendo l'ok del giocatore per avviare la trattativa verso la definitiva fumata bianca.