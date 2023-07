Altra avventura in prestito, ancora lontano da Milano, per Zinho Vanheusden. Come reso noto pochi minuti fa attraverso un comunicato ufficiale, "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Zinho Vanheusden al Royal Standard Liegi. Il difensore classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione", si legge nella nota del club nerazzurro.

