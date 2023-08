La rosa del Benfica è ancora in costruzione e uno dei pilastri della nuova struttura sarà l'ingaggio di un nuovo portiere. Roger Schmidt ha la garanzia che avrà un rinforzo per la porta prima della fine del mercato che possa alternarsi con Odisseas Vlachodimos, considerando che André Gomes ha subito un grave infortunio e Samuel Soares non è ancora ritenuto pronto.

Ma secondo O Jogo, questo nome non sarà Bento, portiere dell'Atletico Paranaense che ha già detto no ad una prima offerta da parte delle Aguias. E rischia di sfuggire anche Anatoliy Trubin, che ha un accordo con l'Inter per un approdo a costo zero la prossima stagione: comunque, il club lusitano valuta altri nomi.