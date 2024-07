Il mercato dei difensori si è acceso con l'affare Buongiorno-Napoli, ma non ha intenzione di fermarsi. L'ultimo aggiornamento lo fornisce DAZN: l'entourage di Hermoso continua il dialogo con il Milan, iniziato nei giorni dell'operazione Morata (stesso intermediario). Lo spagnolo al momento è una pista fredda per Inter e Napoli. I dirigenti nerazzurri provano affondo per Jakub Kiwior, che ha costi di ingaggio e commissioni decisamente inferiori.