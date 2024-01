Dopo il definitivo raffreddamento delle scorse ore della pista Ternana, è praticamente stato scritto il futuro Eddie Salcedo. Stretta di mano avvenuta per l'attaccante dell'Inter in prestito all'Eldense che vestirà la maglia del Lecco, come vi avevamo raccontato qualche giorno fa (LEGGI QUI). A renderlo noto è Gianlucadimarzio.com che parla di trattativa praticamente conclusa.

Alla Ternana, che nella giornata di ieri si è tirata indietro dalla corsa per l'attaccante ex Genoa, andrà Franco Carboni attualmente in prestito al Monza.