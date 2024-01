Appena 12 presenze complessive con 2 gol e un assist. Non un bilancio esaltante quello di Eddie Salcedo con l'Eldense, squadra che milita ne LaLiga 2 e dove l'attaccante si è trasferito la scorsa estate in prestito. Prestito che è destinato a concludersi a breve, visto che, come risulta a FcInterNews.it, il classe 2001 di proprietà dell'Inter sta per tornare in Italia. La prossima settimana infatti il Lecco definirà il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto, concedendogli dunque un'altra chance in Serie B dopo l'ultima con il Bari.