"Dobbiamo essere dispiaciuti, un pari contro l'Inter è buono ma dovevamo prenderci tre punti per come è andata la partita". Martin Zubimendi esprime così ai microfoni di Real Sociedad Tv la propria delusione per come è andata la partita con l'Inter. "Forse ci siamo messi un po' troppo dietro negli ultimi minuti e quando arretri qualsiasi pallone può entrare - aggiunge - Ci sono state molte cose positive, abbiamo dimostrato molta personalità. Abbiamo fatto quel che sappiamo fare: pressing, possesso.

Per questo possiamo essere contenti. E' chiaro che non veniamo in Europa per fare esperienza, ci siamo per provare a passare il turno".