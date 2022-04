Lorenzo Montipò , portiere dell' Hellas Verona , ha commentato ai canali ufficiali del club gialloblù il ko rimediato a San Siro contro l'Inter: "Nel secondo tempo siamo tornati in campo con un altro agonismo, ma non abbiamo trovato il gol nonostante il fatto che ci siamo resi parecchio insidiosi - le sue parole -. L’Inter però è una grande squadra, e oggi lo ha dimostrato”.

"IL possibile gol del Cholito, nel primo tempo, forse avrebbe cambiato la gara - aggiunge -. Non siamo riusciti però a segnare, ed è un peccato perché sarebbe stata l’ennesima grande partita, con un finale diverso. Contento della mia prestazione? Sì, personalmente sì, ed assume valore in questo stadio. Mi spiace non sia bastata per conquistare qualche punto, magari un pareggio. Oggi per noi era importante, volevamo entrare nella storia del Club, però è andata così. Ci riproveremo”.