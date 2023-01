Nelle ultime ore, la Cremonese, prossima avversaria dell'Inter in campionato, ha salutato tre giocatori: oltre a Ionut Radu, che ieri è passato ufficialmente in prestito all'Auxerre, il club grigiorosso ha risolto in anticipo i contratti di Jack Hendry e Gonzalo Escalante, giocatori che sono rientrati nelle rispettive società di appartenenza.