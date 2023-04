Il tecnico granata Paulo Sousa è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio che la Salernitana ha rimediato in extremis contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal giornalista di FcInterNews presente: "La fortuna si conquista con il lavoro, il lavoro paga sempre se ci credi. L'Inter tecnicamente è forte, Onana gioca bene con i piedi, hanno un centrocampo straordinario su ampiezza e mobilità. Abbiamo preso una decisione strategica per mantenere la linea dei 5, per chiuderla bene e farli andare solo sugli esterni. Non siamo riusciti a pressarli bene, soprattutto dopo lo 0-1. Nonostante le difficoltà abbiamo guardato avanti. Gli ultimi 15' del primo tempo siamo stati in partita e lì abbiamo avuto i primi spunti, in quei minuti avevamo già l'idea di cambiare modulo e alzare il baricentro. Dobbiamo sentire il momento giusto per poter agguantare una partita, siamo stati dentro la gara. Ho cambiato all'intervallo, volevo sorprendere Simone. Siamo stati più forti, abbiamo portato più uomini nella loro metà campo e siamo stati premiati. Abbiamo avuto coraggio e ambizione, grazie a questo abbiamo agguantato il pareggio".

"Perché Dia fuori all'inizio? Come strategia sapevamo di poter subire l'Inter tecnicamente, abbiamo rischiato. Sono contento dei miei, hanno avuto l'entusiasmo giusto. Inoltre Dia sta facendo il ramadan, con lui avremmo avuto un altro tipo di gioco. Abbiamo trovato altre soluzioni e poi cambiato in corsa, all'intervallo abbiamo cercato di sorprendere l'Inter".