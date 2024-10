"L’unica settimana tipo che avremo in questo mese, perché poi giocheremo praticamente ogni tre giorni. La squadra sta bene, c’è un bel morale dopo la vittoria anche contro il Napoli, quindi stiamo lavorando bene". Alla vigilia del match contro l'Inter Women, in programma domani alle ore 15:00 all'Arena Civica di Milano, Alessandro Spugna parla così ai canali ufficiali della Roma.

"L'Inter per me non è una sorpresa - assicura il tecnico della squadra femminile giallorossa -. È una squadra con giocatrici brave, con giocatrici forti, una nuova guida tecnica, Piovani lo conosciamo bene. Sicuramente sarà una partita molto difficile, hanno iniziato il campionato e la stagione nel migliore dei modi, quindi sarà sicuramente una sfida complicata per noi. Le scelte? I ragionamenti sulle calciatrici li facciamo quotidianamente perché dobbiamo sempre considerare la condizione fisica, il momento di forma e ciò che possono offrire in campo. Adesso inizia un periodo in cui far giocare le giocatrici che stanno meglio è la cosa più importante. Valuteremo partita dopo partita, concentrandoci su una gara alla volta. Ora pensiamo all’Inter, e sicuramente manderemo in campo la miglior formazione possibile".