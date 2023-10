Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a DAZN nel post-partita: "Siamo arrivati un po' corti di energie, l'avevamo preparata aspettandoli. Abbiamo preso gol sul finale, dispiace, avremmo potuto tornare a casa con un punto. L'Inter è forte e ha una rosa ampia, noi siamo corti e non avevamo le energie per andare a pressarli alti 90'. Dovevamo gestirla, l'ababbiamo fatta abbastanza bene, poi abbiamo preso gol. Nel primo tempo hanno fatto molto meglio di noi, l'avevamo preparata per sbloccarla nel finale. Il gol preso si poteva evitare; poi diventava difficile recuperarla. L'Inter ha una rosa molto ampia, può permettersi di gestire due partite a settimana. Sotto quel punto di vista sono di un altro livello. L'ambiente? Lo sapevamo, non ha disturbato più di tanto".

Sul colpo di testa respinto da Sommer, Cristante ha dichiarato: "Bastava mezzo centimetro più in là e magari sarebbe cambiato tutto. Nel post-partita è sempre facile sentenziare".