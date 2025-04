Anche in casa River Plate cresce l'attesa per il Mondiale per Club di quest'estate, come ammesso dal centrocampista Enzo Perez a FIFA.com: "Penso che giocare un torneo di questa portata sarà davvero meraviglioso per le squadre partecipanti. L'eccitazione aumenterà con l'avvicinarsi della competizione", le parole dell'argentino. Che, in seguito, ha parlato anche dell'incrocio con l'Inter che chiuderà il girone E che comprende pure Urawa Red Diamonds e Monterrey: "Affrontare l'Inter, e anche le altre squadre che ci sono nel gruppo, sarà grandioso. Dovremo anche vedere in che forma saranno entrambe le squadre quando arriveremo a quel punto e a quel livello, sarà sicuramente una grande partita. Ci sarà sicuramente una rivalità tra le due squadre, come sicuramente ci sarà anche con le altre. Chiudere la fase a gironi contro l'Inter sarà qualcosa di speciale, valuteremo il nostro livello".