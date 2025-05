Prima di Hansi Flick, è il centrocampista del Barcellona Dani Olmo a presentarsi in sala conferenze a San Siro per parlare della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter. Queste le sue parole: "La gara di domani è un'opportunità enorme. Il Barcellona è rimasto sei anni senza semifinale e dieci anni senza finale. È un'opportunità da cogliere al volo. Io ne ho già avuta una. Siamo tornati in forma. Vedo la squadra ben preparata, energica e motivata. Sono venuto al Barcellona per vincere... Ora ci restano due titoli, e ne ho già vinti altri due. Sto bene, sono felice, motivato e pronto ad aiutare la squadra. Pensavo che ce l'avremmo fatta. Stiamo dando il massimo per l'idea dell'allenatore".

Inevitabile una battuta su Lamine Yamal: "Conosciamo tutti il ​​tipo di giocatore che è. Non mi sorprende nemmeno. Dagli Europei, è calmo e molto motivato. Doppia marcatura su di lui? Significa che ci sarà un giocatore libero, e ha già dimostrato di saper giocare con uno, due o tre marcatori. In questo modo, ci saranno più giocatori liberi. Nessun problema".

Si parla del fattore campo, ma voi in trasferta avete giocato molto bene.

"Il fattore campo può portare beneficio a chi gioca in casa, ma abbiamo giocato in campi come il Wanda Metropolitano o il Bernabeu e siamo riusciti a vincere o comunque a qualificarci. Giocare in uno stadio del genere ci motiva, magari potessimo farlo ogni anno".

Quanta fiducia c'è?

"È merito di tutta la squadra se siamo qua, ogni partita l'abbiamo vinta per merito del lavoro di tutti ed è questa la cosa fondamentale".

A livello personale cosa significa la partita di domani?

"È una grande opportunità, ho potuto giocare una semifinale a Lisbona con il PSG. Sono sei anni che il Barça non vince una semifinale, c'è la possibilità di tornare a fare la storia e siamo motivati".