Yann Sommer ha visto un'Inter con un atteggiamento diverso nel match vinto contro il River che ha consegnato ai nerazzurri il pass per gli ottavi di ifnale del Mondiale per Club: "Oggi era molto importante vincere contro un avversario forte e aggressivo nei duelli. Abbiamo avuto un'energia diversa, abbiamo fatto molto bene. E non era facile contro questa squadra", ha spiegato il portiere svizzero in zona mista.

Avete una fiducia diversa?

"Non è facile, il torneo è tutto diverso, tra stadi e campi nuovi. Ci siamo di testa, siamo al 100% focalizzati. All'inizio del torneo non è stato semplice, ora ci siamo. Oggi lo abbiamo dimostrato".

Acuna avrebbe rivolto un insulto razzista a Dumfries, ti risulta?

"Io non ho visto niente, ero troppo lontano".