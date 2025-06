Nel corso della telecronaca di Inter-River Plate, Andrea Stramaccioni ha esaltato le qualità di Francesco Pio Esposito, grande protagonista della gara di Seattel.

"Non serve andare in giro per il mondo quando hai dentro casa un giocatore così - ha detto l'ex tecnico nerazzurro -. Ha qualità, forza fisica, personalità. Sul gol fa controllo, sterzata, mette a sedere un difensore tra i più forti del campionato argentino. Questo è un centravanti importante e italiano".