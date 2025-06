Magari la prestazione maiuscola di Pio Esposito contro il River adesso cambierà qualcosa nei piani di mercato dell'Inter. O magari no. Intanto la Gazzetta dello Sport insiste sulla volontà dei nerazzurri di mettere a segno un doppio colpo per il reparto offensivo: Bonny più Hojlund.

Il trasferimento del francese ha già una data segnata: entro domenica, il club vuole chiudere l'affare con il Parma. Bonny si sta allenando a Ibiza con un preparatore personale e sa che potrebbe dover partire per gli Usa ed essere a disposizione di Chivu nella seconda fase del Mondiale. Nonostante gli abboccamenti di Napoli e Stoccarda, l'operazione - secondo la rosea - è virtualmente chiusa sulla base di 25 milioni di euro totali: resta da capire base fissa e modalità di pagamento.

Poi assalto a Hojlund del Manchester United. La volontà - si legge - è quella di mettere a disposizione di Chivu quattro uomini di valore alto: "Senza nulla togliere ovviamente a Pio Esposito, che sarà valutato da Chivu anche durante il mese di luglio. L’idea principale resta comunque quella di cederlo in prestito ad agosto. E nel frattempo accogliere il danese in uscita dal Manchester United", assicura la Gazzetta. Hojlund da tempo ha dato il suo gradimento al ritorno in Serie A e in particolare all’Inter. Lo United ha sparato una richiesta di 45 milioni.