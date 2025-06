L'Inter vince e convince contro il River Plate, strappando il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Per la gioia anche di Kristjan Asllani: "L'obiettivo oggi era non prendere gol, quindi siamo stati bravi - la premessa del centrocampista albanese ai microfoni di Sportitalia nella zona mista del Lumen Field di Seattle -. Abbiamo fatto una bella partita, è stata una battaglia pesante. Siamo contenti, abbiamo giocato bene anche da dietro, nonostante le difficoltà iniziali perché ci venivano a prendere a uomo. Andiamo avanti".

La partita si è incattivita troppo?

"Siamo contenti che nessuno si sia fatto male, siamo felici della vittoria. C'è stato un po' di casino alla fine, ha preso il giallo Dumfries, peccato. La cosa importante era non subire gol, siamo stati bravi".

Sembra che Acuna abbia rivolto un insulto razzista a Dumfries, cosa hai visto?

"Sinceramente, non mi piace parlare di queste cose, non ho visto niente perché ero lontano. Non devono esserci queste cose nel calcio, spero non sia successo nulla. Ma penso che non sia successo nulla".