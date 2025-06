Bonny, ma non solo. L'Inter guarda a Parma anche per Giovanni Leoni, il giovane difensore cresciuto tanto proprio in Emilia sotto le cure di Chivu, attuale tecnico nerazzurro.

Ma - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - il profilo di Leoni piace da tantissimo all'Inter, ben prima dell'arrivo del romeno sulla panchina ducale. Già un’estate fa poteva essere preso a prezzo di saldo, ma mancò la zampata. Adesso, in generale, l’Inter ha un budget di 30 milioni da investire sul difensore: ottimo punto di partenza.

La concorrenza si chiama soprattutto Milan: derby vero, con il Parma spettatore interessato. Via subito solo per cifre monstre. Con Bisseck che potrebbe finire in Premier League (40 milioni la richiesta Inter), i nerazzurri potrebbero fiondarsi proprio su Leoni anche venendo incontro ai desideri parmensi: la possibilità di lasciarlo in prestito un anno al Tardini non è esclusa nella trattativa, anzi è una ipotesi da seguire secondo la rosea. E aiuterebbe gli emiliani a non sparare troppo in alto col prezzo.