"E' stata una partita vera e mi fa piacere perché l'abbiamo ribaltata nonostante la sofferenza del primo tempo dove la loro intensità ci ha un po' sorpreso. Ci siamo calati anche noi a pareggiare quella determinazione e quel carattere per non subire il loro gioco. Abbiamo trovato anche qualità nel palleggio, siamo andati in verticale e occupato il campo meglio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di superare il turno". E' l'analisi di Cristian Chivu ai microfoni di Sport Mediaset dopo il successo dell'Inter sul River Plate.

"Sono contento per i giocatori perché non è semplice fare un ritiro così lungo, stare sempre sul pezzo, cercare di recuperare energie fisiche e mentali - commenta ancora il tecnico - Vedo voglia di onorare questo torneo e nonostante le nostre difficoltà di avere una prestazione dominante. L'abbiamo fatta, hanno risposto alla grande e sono felice per tutti. Applauso per Pio? Ha lavorato per tutti, io e la squadra siamo contenti per lui e allo stesso tempo per quel che tutti sono riusciti a trasmettere. Chi in campo, chi subentrando e chi purtroppo non lo ha fatto ma ha dato energie e voglia ai compagni. L'applauso è scattato, ormai è un'abitudine. E' giusto così e che lui offra la cena a tutti. Primo gol alla prima da titolare, in una competizione così è tanta roba"