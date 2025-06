Petar Sucic è stato protagonista in positivo di Inter-River Plate con l'assist per la prima rete, siglata da Pio Esposito. "Sono felice di aver aiutato la squadra a vincere, che è la cosa più importante. La partita è stata molto difficile perché fanno ogni contrasto come fosse l'ultimo. Sapevamo sarebbero stati molto aggressivi, ma penso abbiamo meritato di vincere e siamo contenti", dice il centrocampista subentrato dalla panchina.

"La Fluminense? Non ho visto tanto, ma abbiamo tempo per analizzare la prossima partita", conclude Sucic.