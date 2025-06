Salutato Marco Giampaolo, il Lecce ha deciso di affidare la panchina a Eusebio Di Francesco. Si tratta di un ritorno in Salento dopo 14 anni per il tecnico 55enne, che ha sottoscritto un accordo con il club giallorosso fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Nel comunicato dell'annuncio ufficiale, si legge anche la composizione dello staff a disposizione di DiFra:

Allenatore in seconda: Fabrizio Del Rosso

Collaboratore Tecnico: Giampiero Pinzi

Collaboratore Tecnico: Nicola Caccia

Preparatore Atletico: Massimo Neri

Preparatore Atletico: Andrea Disderi

Preparatore Atletico Recupero Infortunati: Michele Saccucci

Preparatori dei Portieri: Lello Senatore

Preparatori dei Portieri: Luigi Sassanelli

Match Analyst: Stefano Romano.