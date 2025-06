È Luciano Buonfiglio, capo della Federazione Canoa Kayak, il nuovo presidente del Coni. Con 47 voti, il neo presidente è stato eletto al primo scrutinio (ne servivano 41 per l'elezione). Segue Pancalli, fermatosi a 34 sugli 81 votanti.

Buonfiglio prende il posto dell'uscente numero uno Giovanni Malagò, rimasto alla guida dello sport italiano per 12 anni: "Ora è il tempo dei fatti non delle parole". È al Presidente Malagò che Buonfiglio rivolge il primo pensiero da nuovo eletto: "Prima di tutto un saluto e un ringraziamento per questi 12 anni. Grazie anche a chi mi è stato vicino in questi sei mesi". Sono le prime parole di Luciano Buonfiglio, eletto presidente del Coni. "Desidero poi sottolineare la correttezza di Luca Pancalli. A lui va il mio più affettuoso saluto. Non posso non sottolineare i membri Cio che sono qui, sono un valore aggiunto. Non è il tempo delle parole, ci aspettano i fatti. Eleggeremo una giunta perché c'è un grande cambiamento, votate con il cervello prima che con il cuore" ha detto il nuovo numero uno dello sport.