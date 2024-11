Dopo il clamoroso ko per 4-3 contro l'Hoffenheim, il direttore sportivo dell'RB Lipsia Marcel Schäfer esprime tutta la sua amarezza per una vittoria sfuggita malamente di mano alla formazione della Sassonia che invece torna a casa a mani vuote: "Oggi è stato assolutamente un match deludente. Al momento non siamo in grado di portare le partite a casa. Oggi siamo stati tre volte davanti e avremmo dovuto segnare un'altra rete, invece siamo stati troppo impegnati a gestire. Ora è il momento di trovare soluzioni. Vogliamo essere attivi, vogliamo giocare in modo chiaro in avanti. C'è sempre pressione, ora dobbiamo unire le nostre forze e dimostrare unità. Solo se restiamo uniti adesso potremo superare questa fase difficile".