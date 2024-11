Milano dopo Monza: il Venezia torna in Lombardia dopo il pari con la squadra di Nesta inframezzata dal successo con l'Udinese. Di Francesco è orientato a scegliere sulla trequarti uno tra Yeboah e Oristanio dal 1’: come riferisce il Corsport, il prodotto di scuola nerazzurra è stato decisivo entrando dalla panchina mercoledì sera nel turno infrasettimanale. E allora la staffetta pare destinata a ripetersi. Pohjanpalo l'unica punta. In porta un altro ex come Stankovic, in difesa dovrebbe rivedersi Idzes.

PROBABILE VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Yeboah, Busio; Pohjanpalo.