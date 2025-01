Ottima notizia per il Venezia: recuperato Oristanio. L'ex Primavera interista era uscito anzitempo con l'Empoli a causa di guai al polpaccio, ma domani contro la sua ex squadra ci sarà.

Di Francesco potrà contare anche sull'ultimo arrivato Condé, mentre restano out Svoboda, Doumbia, Duncan e Crnigoj. Il mercato potrebbe condizionare anche le scelte di formazione: andato via Raimondo sono in partenza anche Bjarkason, Joronen, Candela e Andersen.

PROBABILE VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.