Le assenze di Thauvin e Sanchez complicano i piani di Runjaic per la sfida di oggi che attende l'Udinese. Contro l'Inter, riportano oggi sia La Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport, è probabile che si possa tornare al 3-5-2: in attacco la certezza è Lucca, con Ekkelenkamp che potrebbe avanzare il suo raggio d'azione per supportarlo.

Davanti a Okoye la difesa dovrebbe essere composta da Kristensen, Bijol e Solet, con Ehizibue e Kamara sugli esterni e la mediana formata da Lovric, Karlstrom e Payero.