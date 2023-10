Il grande assente in casa Torino per la sfida di oggi contro l'Inter si chiama Duvan Zapata. Il colombiano ha rimediato un trauma elongativo al retto femorale sinistro che ha spinto Juric alla prudenza, stessa strategia messa in atto per Buongiorno. Recuperato invece Sazonov, mentre Zima ha ancora qualche fastidio. Per il resto Juric conferma Milinkovic-Savic tra i pali e punta ancora su Tameze in difesa, con Linetty verso una maglia da titolare e Sanabria inizialmente in panchina: in attacco dovrebbe partire dal 1' Pellegri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.