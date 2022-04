Allenamento mattutino quest'oggi per lo Spezia di Thiago Motta, impegnato a preparare la gara di venerdì contro l'Inter. Al comunale di Follo, Giulio Maggiore e compagni hanno svolto una seduta prettamente tattica, con attivazioni tecniche e situazioni offensive. Per quanto riguarda i singoli, da segnalare la presenza parziale in gruppo di Mehdi. Bourabia. Domani mattina, fa sapere il club ligure, la squadra bianconera si allenarà sul manto erboso del "Picco".