Sono ripresi questa mattina presso il Centro Sportivo 'Mary Rosy' gli allenamenti della Salernitana, prossima avversaria in campionato dell'Inter. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza e un lavoro tattico. L’allenamento si è concluso con partite a pressione. Lavorano a parte gli acciaccati Federico Fazio, Emil Bohinen e Matteo Lovato: per i primi due c'è fiducia sul recupero per la sfida di San Siro, possibile maggiore cautela per l'ex Verona per il quale si valuterà all'ultimo la partenza per Milano, secondo SalernitanaNews.it.