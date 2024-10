Dopo aver dovuto rinunciare forzatamente alla convocazione di Lionel Scaloni per gli impegni della Nazionale argentina, Paulo Dybala punta a recuperare velocemente dal risentimento muscolare che gli ha fatto saltare la partita di Monza. Ora, secondo Il Romanista, la Joya trascorrerà i due giorni di riposo concessi dal tecnico Ivan Juric proseguendo con le terapie. Da mercoledì, entrerà nel vivo un piano studiato di concerto con lo staff del croato per tornare in forma.

Il programma, si legge, prevederà un rientro graduale e parziale in gruppo concentrato nella prossima settimana, quando i 15 romanisti chiamati dalle rispettive nazionali saranno tornati nella Capitale e comincerà il vero lavoro verso la supersfida del 20 ottobre contro l'Inter.