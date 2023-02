Sono sette i giocatori ancora in infermeria nel Porto che ha iniziato la preparazione in vista del match di Champions League contro l'Inter. Anche se, secondo il quotidiano A Bola, Sergio Conceiçao nutre qualche speranza circa il recupero di qualche elemento in extremis: le maggiori speranze sono riposte su Galeno e Mateus Uribe, entrambi reduci da piccoli problemi muscolari, oltre che su Evanilson.