>Nell'allenamento di venerdì del Napoli la notizia è rappresentata dallo stop di Kvaratskhelia e dal rientro di Mario Rui. A poche ore dall'Inter, infatti, l'esterno georgiano ha saltato la seduta in gruppo lavorando solo in palestra dopo un colpo subìto giovedì mattina dopo il quale ha rimediato un trauma contusivo che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe costringerlo a saltare la partita contro i nerazzurri: in caso di forfait è pronto a sostituirlo Elmas che era già in ballottaggio con Politano a destra.



Rispetto alla formazione che ha perso a Monza, "ritroveranno una maglia da titolare Meret, Di Lorenzo e Kim che tornerà ad affiancare Rrahmani al centro della difesa", mentre al centro dell'attacco è confermato Osimhen, che ha recuperato dallo stato influenzale di mercoledì.