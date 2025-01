Allenamento sotto gli occhi di Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Monaca quest'oggi, a Milanello, per il Milan, a due giorni dal derby di Milano contro l'Inter. Una seduta durante la quale Sergio Conceicao non ha potuto contare su Ruben Loftus-Cheek, Matteo Gabbia e Malick Thiaw, tutti a rischio forfait per domenica sera. Regolarmente in gruppo, invece, Alvaro Morata, nonostante le voci di mercato che lo stanno spingendo verso il Galatasaray. Lo riporta Sky Sport.