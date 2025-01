Momento delicato per Sergio Conceiçao e la luna di miele con il Milan sembra già terminata. Dopo la vittoria in Supercoppa, nelle ultime partite sono riemersi i vecchi difetti: successi stentati con Como e Parma, ko netto con la Juve e scivolone clamoroso con la Dinamo Zagabria che è costato tantissimo al club sia in termini sportivi che economici.

Una situazione in perenne bilico che si ripercuote anche sul mercato e, di conseguenza, in campo. Ancora assenti Thiaw e Loftus-Cheek, che secondo la Gazzetta dello Sport saranno difficilmente recuperabili per il derby. In difesa è allarme: anche Gabbia non sta benissimo per un problema al polpaccio accusato a Zagabria e la sua presenza domenica è in forte dubbio. Linea a quattro obbligata con l'esordiente Walker (Emerson Royal è ai box e Calabria sul mercato), Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez.

In mezzo, pesa la squalifica di Fofana: spazio a Bennacer tra Musah e Reijnders. In attacco è girotondo: Camarda vicino al Monza, Morata verso il Galatasaray. Se non si dovesse chiudere per il sostituto dello spagnolo (Gimenez?), dal 1' ci sarà Abraham con Leao e Pulisic.

PROBABILE MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.