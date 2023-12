I giallorossi si sono ritrovati questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico salentino Roberto D'Aversa non ha potuto contare su Federico Baschirotto, che è rimasto a riposo per uno stato febbrile, oltre che su Almqvist e Dorgu, che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani mattina allenamento al Via del Mare.