Due giocatori in dubbio, uno verso il recupero e un altro quasi sicuro del forfait. Questa la situazione dell'infermeria in casa Juventus, a dieci giorni dalla gara con l'Inter. Oggi, senza i nazionali, i bianconeri si sono allenati alla Continassa, mentre Manuel Locatelli ha svolto le consuete terapie per far passare il dolore al costato che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

Lo stesso trattamento verrà riservato a Fabio Miretti, fermato in Under 21 da una lombalgia. Settimana prossima, invece, Massimiliano Allegri ritroverà Timothy Weah, mentre dovrà aspettare ancora un po' per abbracciare Danilo, la cui convocazione per il derby d'Italia resta difficile. Lo riporta Sky Sport.