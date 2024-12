Terminata la classica conferenza stampa della vigilia, Xabi Alonso si sofferma anche ai microfoni di Sky Sport per presentare il match Bayer Leverkusen-Inter di domani: "Sarà spettacolare, anche per l'avversario che avremo davanti: l'Inter sa governare il gioco e ha grandi qualità individuali e collettive. Noi dovremo fare la nostra partita".

Schick può recuperare per la partita?

"Domani mattina abbiamo l'ultimo test, si sente meglio e speriamo di averlo con noi. Giocheremo contro una grande squadra, dovremo essere efficienti e creativi".

Il centrocampo dell'Inter è tra i più forti d'Europa?

"Sì, hanno una squadra completa e in generale hanno tante alternative. Basti pensare che Zielinski è arrivato dal Napoli, Taremi dal Porto e si sono adattati bene al sistema. La squadra conosce le sue qualità. Ha versatilità a destra con Barella o Frattesi, dall'altra parte ha Mkhitaryan o Zielinski. Siamo preparati per affrontarli e per dare il massimo".

L'Atalanta può vincere lo scudetto?

"Credo di sì, dopo l'anno scorso può solo crescere. Ma è una bella Serie A, possono vincere tutte: ci sono Inter, Napoli, Lazio, il Milan è un po' più indietro... sto vedendo molto il campionato italiano, è molto attraente".