La costola di Manuel Locatelli continua a far male. Secondo Tuttosport, diventa quindi più difficile un rientro per il centrocampista della Juventus in vista della partita contro l'Inter. Il giocatore ci proverà fino all'ultimo ma le possibilità sono molto basse.

Allegri sta quindi valutando uno spostamento in mezzo di Rabiot affiancato a centrocampo da Miretti e McKennie, più che un rilancio di Nicolussi Caviglia. Lo statunitense ha recuperato completamente dalla tendinopatia ed è a disposizione.

Non ci sarà invece Weah per il riacutizzarsi del precedente infortunio muscolare che lo terrà fuori altri quindici giorni. Fuori anche Danilo, sempre per guai muscolari.