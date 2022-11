Dusan Vlahovic non è in campo con il resto dei compagni nella rifinitura alla vigilia di Juventus-PSG, ultimo match della fase a gironi di Champions League. Tornano invece in gruppo Di Maria, Bremer e Chiesa, mentre sono out anche gli infortunati Paredes, Pogba, McKennie e De Sciglio. Notizie importanti in ottica Inter, avversaria dei bianconeri domenica sera in campionato.