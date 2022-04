Questa sera l'Hellas Verona sfida il Genoa per la 31esima giornata di Serie A. Tante assenze tra i convocati di Igor Tudor, prossimo avversario dell'Inter in campionato. Oltre a Lasagna, Veloso, Pandur e Dawidowicz, anche Barak si aggiunge alle assenze dell'ultimo minuto: secondo quanto filtra, il centrocampista ha alzato bandiera bianca per un problema intestinale.