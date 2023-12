È scattato oggi il count-down del Genoa per la sfida contro l’Inter di venerdì. "Lunghe riunioni in mattinata negli uffici dello staff tecnico per mettere a punto il da farsi" si legge nel comunicato attraverso il quale il club ligure fa il punto della situazione dopo l'allenamento del pomeriggio al 'Signorini' di Multedo, dove la squadra ha svolto il lavoro odierno davanti al ds Ottolini e al cm Rossi.

"Computer accesi di buon mattino nell’ufficio di mister Gilardino per una serie di riunioni incrociate con i collaboratori, allo scopo di fare il punto della situazione e imbastire il piano di lavoro. La squadra è arrivata al centro sportivo per l’ora di pranzo dopo due giorni di libertà. I preparatori hanno diretto la parte atletica in palestra per i consueti circuiti individuali. Prove graduali di reinserimento per gli elementi assenti nelle ultime partite, a margine del programma imperniato su esercitazioni tattiche e partitella per possesso palla e altri incisi tematici. Un gran bel clima all’interno del gruppo, retaggio della vittoria con il Sassuolo".